Sylwia Grzeszczak po jednym z koncertów wracała do Poznania w towarzystwie dwóch mężczyzn! Fani od razu zapytali: Co na to Liber? Chyba był zadowolony, że żona wróci w dobrym humorze, bo jej towarzyszami byli członkowie kabaretu Paranienormalni.

Jeszcze idziemy do Poznania ???? Taki tam transport z Kadzielni:))) Mariolka - napisała Sylwia Grzeszczak.

Ciekawe co na to Liber jak zobaczy taki transport pod swoim domem :D. Dwóch Paranienormalnych i Księżniczka :) - czytamy jeden z komentarzy na Facebooku Grzeszczak.

Sylwia Grzeszczak zakończyła swój urlop macierzyński, wydała nowy singiel i jest teraz w trasie koncertowej. Dlatego będzie można ją spotkać w niejednym mieście w Polsce.

Sylwia Grzeszczak na początku grudnia zeszłego roku urodziła córeczkę Bognę.

Sylwia Grzeszczak zdobyła piątą już statuetkę w kategorii "Najlepsza artystka" na Eska Music Awards 2016.