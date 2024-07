Niektóre gwiazdy tak bardzo polubiły jedną pozę, że opanowały ją do perfekcji. Niedawno publikowaliśmy mnóstwo zdjęć Sylwii Grzeszczak, która niemal na każdej imprezie "przesyła fanom buziaki". Zobacz: Grzeszczak pozuje jak manekin. Teraz szykuje jej się spora konkurencja w postaci Honoraty Skarbek.

Blogerka od jakiegoś czasu w jeden i ten sam sposób pozuje rzucając swoimi włosami. Łapie je u nasady i energetycznie puszcza. Na początku myśleliśmy, że "Honey" po prostu poprawia fryzurę przed obiektywem by lepiej wypaść pozując do zdjęć, ale przy kolejnym razie to chyba raczej nie możliwe?

Zaczęło się niewinnie, Honorata lekko unosiła włosy do góry, a teraz je po prostu przytrzymuje w poziomie. Aż strach pomyśleć co będzie za kilka miesięcy.

Oceńcie sami "spontaniczną" pozę Skarbek. Idzie jej chyba coraz lepiej...