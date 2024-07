2 z 5

Fantastyczna Czwórka The Fantastic Four

Do tej pory członkowie Fantastycznej Czwórki nie mieli szczęścia do ekranizacji ich przygód. Choć niżej podpisany dobrze bawił się na dwóch poprzednich filmach o F4, to jednak ogólna opinia o nich była mocno przeciętna. I to jeden z powodów, dla których postanowiono zająć się ekranizacją tego komiksu raz jeszcze. Niestety, opinie o efekcie pracy filmowców nie są najlepsze. Krytykuje się efekty specjalne i fakt niewykorzystania ciekawej obsady, jaką udało się zatrudnić do tego projektu (m.in. Miles Teller z głośnego „Whiplash”).

Zwiastun zdaje się potwierdzać te opinie, ale przecież nie zawsze głosy krytyków pokrywają się z oczekiwaniem widowni. Kto wie, może więc rozciągliwy Pan Fantastic, Niewidzialna Kobieta, Ludzka Pochodnia i Stwór podbiją kina? A nawet jeśli nie, to solidne komiksowe kino chyba też wystarczy, by spełnić letnie oczekiwania widowni.

Werdykt: Na dwoje babka wróżyła