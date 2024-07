Pierwsza edycja „The Voice of Poland” już za nami. I chociaż władze telewizyjnej Dwójki nie podjęły jeszcze decyzji, czy pojawi się kolejna edycja muzycznego show, to w mediach rozpoczęły się spekulacje, czy Adam Darski pozostanie w jury programu.

Przypomnijmy, że obecność Nergala w TVP2 od samego początku wzbudzała wiele kontrowersji. Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy i wielu przeciwników Darskiego zwróciło się do prezesa, Juliusza Brauna o jego usunięcie. Braun przyznał wówczas, że „zatrudnienie Adama Darskiego było błędną decyzją”. KSD zostało zapewnione, że były narzeczony Dody z pewnością nie pojawi się w drugiej edycji „The Voice of Poland”.

Wszystko wskazuje jednak na to, że zupełnie inne zdanie ma producent telewizyjnego show, który jest zachwycony współpracą z Darskim.

- Nie wyobrażam sobie The Voice of Poland bez Adama. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, dużo wniósł do programu- zdradził w rozmowie z magazynem „Party” Rinke Rooyens.

Czy Rooyens przekona prezesa TVP2 do zmiany decyzji?



