Utwór "My Słowianie", który stał się ogromnym hitem sprawił, że o Cleo i Donatanie zaczęli mówić wszyscy. Decyzją TVP to właśnie ta dwójka będzie nas reprezentować w konkursie Eurowizji do którego Polska zdecydowała się wrócić po dwóch latach nieobecności. Przypomnijmy: Donatan i Cleo jadą na Eurowizję. Co zaśpiewają?

Dlaczego Polacy jadą na Eurowizję? Żeby przegrać i pokazać jak słaby jest nasz show biznes. Ale możliwe, że to się zmieni, bo jadą oni... - zapowiedział wokalistów Kuba

Kuba Wojewódzki korzystając z okazji, że zdecydował się zaprosić duet do swojego programu. Dziś wyemitowano pierwszy odcinek nowego sezonu, a oprócz muzyków w show pojawili się młodzi aktorzy z filmu "Kamienie na szaniec", którzy opowiedzieli o filmie i planach dalszej kariery. Ale skupmy się na tych pierwszych...

Donatan wręczył Kubie prezenty, a cała rozmowa skupiła się głównie na Cleo. Wokalistka przyznała, że Donatan jej nie płaci. Żartobliwie dodała, że to ona musi mu płacić za to, że może u niego śpiewa. W rozmowie pojawiło się również nawiązanie do głośnej afery ostatnich tygodni, a mianowicie bójki Dody i Agnieszki Szulim.

- Pobiłaś Górniak, pobiłaś Dodę... Szulim... na popularność. Pobiłaś kogoś w kiblu?

- Nie, w kiblu nie, ja jestem grzeczna.



Nie zabrakło również zarzutów, że sukces utworu to głównie sukces Cleo, bo to ona śpiewa i pojawia się w teledysku. Zaczęła się wymiana zdań między całą trójką. W końcu Kuba nie wytrzymał i powiedział do Donatana:

- Jesteś dziwką. Pokaż cycki.

Donatan odpłacił się i powiedział Kubie, że ten "jest ze wsi". Muzycy potwierdzili również, że pracują nad albumem i że będzie on wydany w języku polskim, ale są też plany, żeby płyta została wydana w Stanach Zjednoczonych. Prowadzący zapytał o kulisy powstania teledysku i ewentualne zarzuty, które mogą się pojawić po udziale w konkursie.

- Nie boisz się, że teledysk może utrwalić stereotyp blondynki, która się puszcza?

- Nie zrozumiałeś przekazu teledysku. Pokazuje on, że naturalne dziewczyny są najlepsze. (...) Wiesz co ostatnio usłyszałem? Że jestem sponsorowany przez Rosję. (...) Nasz utwór nie jest hitem, to jest żart.

- To wypadek przy pracy, że jedziecie na Eurowizję?

- Tak. Nie spuszczamy się nad tym, że jedziemy na Eurowizję.



