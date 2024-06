Marcelina Zawadzka w tegoroczny dzień mamy podzieliła się z internautami radosną informacją, że wkrótce i ona zostanie mamą. Od tego czasu prezenterka i prowadząca "Farmę" w Polsacie chętnie otwiera się przed fanami i dzieli swoimi przemyśleniami dotyczącymi stanu, w jakim się znajduje. Tym razem 35-latka dodała ważny post o akceptacji. Jak przyznała, wielokrotnie słyszała, że powinna schudnąć.

Napiszę kilka słów o moim obecnym podejściu do zmieniającego się ciała. Pracując tyle lat w agencji modelingowej, zawsze słyszałam, że powinnam schudnąć (głównie w talii, bo nigdy nie byłam typem klepsydry) i jakoś tak dorastałam, z tym że ta talia jest taka nieidealna, do zmiany i ciągłej kontroli, myślenie 14latki… bo to wtedy zaczęłam pracę modelki, zostało ze mną przez lata) i zastanawiałam się jak to będzie gdy zajdę w ciążę

- przyznała Marcelina Zawadzka.