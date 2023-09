Małżeństwo Justyny i Przemka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przetrwało po programie? Chociaż uczestnicy najnowszej edycji kontrowersyjnego programu przed emisją finałowego odcinka nie mogą zdradzać, jak potoczyły się ich dalsze losy, to najnowszy komentarz Justyny może sugerować, że wciąż jest w związku z Przemkiem. Skąd takie podejrzenia? Sprawdźcie, co powiedziała w rozmowie z mediami! Małżeństwo Justyny i Przemka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przetrwało? Kilkja tygodni temu rozpoczęła się ósma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Dziś wiemy już, że eksperci połączyli w parę m.in. Justynę i Przemka. Para jest już po ślubie i wydaje się, że ich relacja ma szansę przetrwać. Justyna i Przemek świetnie bawili się na weselu, czego jednak nie można powiedzieć o mamie pana młodego. Mama Przemka nie ukrywała, że nie jest zachwycona udziałem syna w kontrowersyjnym eksperymencie, a podczas ślubu przyznała, że ciężko jej będzie zmienić zdanie w tej kwestii. Jestem cały czas sceptyczna. Jakby to powiedzieć, ciężko mi jest zmienić zdanie. Myślę, że czas pokaże (...) Nie mogę powiedzieć, że jej nie lubię- mówiła mama Przemka. Internauci zaczęli komentować, że Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie spodobała się mamie Przemka. Justyna postanowiła odnieść się do krytycznych uwag w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl i właśnie wtedy powiedziała coś, co może sugerować, że wciąż jest z Przemkiem. Okazuje się bowiem, że Justyna wciąż nazywa mamę Przemka swoją teściową... Jedyne, co mogę powiedzieć o mojej teściowej, to to, że jest super kobietą, a wesele dla nikogo nie było komfortową sytuacją i jak to matka, przeżywała to bardzo mocno- Justyna wyznała w wywiadzie. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Martyna...