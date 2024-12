Podczas premiery filmu „Mufasa: Król Lew”, która odbyła się 9 grudnia w Los Angeles, 12-letnia Blue Ivy Carter zachwyciła. Ubrana w elegancką suknię, młoda gwiazda skradła całe show, a jej przemiana zaskoczyła fanów. Córka Beyonce zmieniła się tak bardzo, że trudno ją rozpoznać. Tylko spójrzcie, jak dziś wygląda!

Tak dziś wygląda córka Beyoncé. 12-letnia Blue Ivy Carter olśniła na premierze filmu

Beyoncé i Jay-Z po raz kolejny udowodnili, że są ikonami stylu i klasy, jednak tym razem to ich córka, Blue Ivy Carter, przyciągnęła największą uwagę. 12-letnia Blue Ivy zaprezentowała się w eleganckiej stylizacji na premierze filmu „Mufasa: Król Lew”, która odbyła się w Los Angeles. Młoda gwiazda podkreśliła swoje zamiłowanie do mody, wybierając klasyczny look, który idealnie wpisywał się w atmosferę wydarzenia. 12-latka, zmieniła się tak bardzo, że ciężko było ją rozpoznać!

Premiera „Mufasa: Król Lew” miała szczególne znaczenie dla Blue Ivy Carter, która zadebiutowała w dubbingu i jej głos w produkcji ma księżniczka Kiara. To pierwszy tak poważny projekt filmowy młodej gwiazdy, która idzie w ślady swoich rodziców, zdobywając doświadczenie w przemyśle rozrywkowym. Beyoncé natomiast wcieliła się w królową Nalę, kontynuując swoją rolę z wcześniejszych produkcji Disneya. Dumna mama postanowiła podzielić się zdjęciem swojej najstarszej pociechy w mediach społecznościowych i nie żałowała jej miłych słów.

Moja cudowna dziewczynka. To twoja noc. Ciężko pracowałaś i wykonałaś tak piękną robotę jak głos Kiary. Twoja rodzina nie mogłaby być bardziej dumna. Świeć dalej - napisała piosenkarka na Instagramie.

Również fani byli pod wrażeniem metamorfozy 12-latki.

Ale córeczka urosła, jestem bardzo dumna

Ona jest niesamowita

Piękna i utalentowana - zachwycali się internauci.

Premiera „Mufasa: Król Lew” odbyła się zaledwie dzień po tym, jak Jay-Z publicznie zaprzeczył oskarżeniom o gwałt na 13-letniej dziewczynce w 2000 roku. Do zdarzenia miało dojść na afterparty MTV Video Music Awards. Ukochany Beyoncé w oświadczeniu przyznał, że to "ohydne", a także wspomniał o "próbie szantażu".

Mój prawnik otrzymał wiadomość z szantażem od niejakiego Tony’ego Buzbee. Jak widać, wykalkulował sobie, że charakter tych oskarżeń i spodziewana reakcja opinii publicznej skłonią mnie do pójścia na ugodę. Nie, proszę pana, to miało dokładnie odwrotny skutek. Pragnę zdemaskować pana jako oszusta, który nie dostanie ode mnie ani centa - grzmiał raper w oświadczeniu.

Pomimo trudnych okoliczności, rodzina Carterów na premierze filmu pojawiła się razem, prezentując jedność i wzajemne wsparcie. Beyoncé i Jay-Z, ubrani w szykowne stylizacje, stanowili wzór elegancji i klasy, ale to Blue Ivy była w centrum uwagi.

