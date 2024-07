1 z 8

Do rozwiązania ciąży Małgorzaty Sochy pozostało już tylko kilka tygodni. Paparazzi non stop śledzą gwiazdę, a dziennikarze chcą znać wszystkie szczegóły dotyczące jej porodu, a także kariery po tym jak na świecie pojawi się jej pociecha. Pewne jest to, że aktorka nie ma zamiaru zarabiać na swojej córeczce. Poinformował o tym magazyn "Flesz", który doniósł, że takie poczynania byłyby niezgodne z wartościami, jakie Socha wyznaje. Zobacz: Ile Socha zarobi na dziecku?

Ilustracją artykułu są najnowsze zdjęcia Małgosi z zaokrąglonym brzuszkiem. Gwiazda została przyłapana przez paprazzo, gdy z mężem Krzysztofem Wiśniewskim robiła zakupy na targu. Socha tego dnia miała na sobie długą, zwiewną sukienkę, która delikatnie opinała jej ciało, podkreślając tym samym wszystkie ciążowe kształty.

Widać, że gwiazda szczególnie dba o siebie i swoją córeczkę. Właśnie rozpoczął się sezon na wiele rodzajów świeżych owoców i warzyw, które dostarczą mamie i maleństwo ogrom witamin i minerałów.