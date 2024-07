Styl przyszłej mamy Kim Kardashian staje się coraz bardziej seksowny! Celebrytka, która jest w piątym miesiącu ciąży, wybrała się wczoraj do restauracji Craig's w Los Angeles. W oczy rzucał się odsłonięty biust Kim oraz biustonosz, który wystawał spod czarnej marynarki zaprojektowanej przez Maison Margiela. Gwiazda założyła do tego czarną spódnicę z frędzlami (zobacz: Znudziły wam się frędzle? To zobaczcie Katarzynę Cerekwicką i Sylwię Grzeszczak) marki Proenza Scholer za prawie 9000 zł oraz szpilki od Toma Forda.

Stylizacja Kim coraz bardziej przypomina jej wcześniejszy, odważny styl sprzed ciąży. A może celebrytka chciała odwrócić uwagę od swojego rosnącego brzuszka? Ona sama twierdzi, że do tej pory urósł jej tylko...biust. Czy aby na pewno?

