Kaja Śródka od momentu zajścia w ciążę wręcz promienieje szczęściem. Stylistka i projektantka jest chyba teraz w najlepszym momencie swojego życia i chętnie dzieli sie radosnymi chwilami. Kaja odlicza nawet dni do porodu, a jej brzuszek jest coraz większy. Przypomnijmy: Ciężarna Śródka chwali się dużych brzuchem i odlicza dni do porodu

Była dziewczyna Szyca pojawiła się wczoraj na pokazie MMC i niestety nie zachwyciła nas swoją stylizacją. Przyszła mama miała na sobie dżinsy i błękitną ramoneskę, ale dominujący w tym looku był długi szalik, który zastępował niejako bluzkę i nie wyglądało to najlepiej. Być może w ten sposób Kaja chciała nieco ukryć swoje krągłości? Jedno jest pewne - ten look miał potencjał, ale przeładowana góra gdzieś odebrała urok całości. Ale przecież nikt nie powiedział, że będąc w ciąży jest się łatwo ubrać. Może to być wyzwanie nawet dla doświadczonej stylistki!

Tak ciężarna Kaja Śródka prezentowała się na pokazie MMC. Podoba wam się jej styl?

