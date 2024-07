1 z 9

W Vancuver w Kanadzie ruszyły zdjęcia do filmu "Ciemniejsza strona Greya", w którym główne role zagrają: Dakota Johnson i Jamie Dornan. Choć pierwsza część filmu "Pięćdziesiąt twarzy Greya" została obsypana Złotymi Malinami, producenci nie przejmują się tym i liczą na to, że kolejna część również stanie się kasowym hitem. Dakota Johnson i Jamie Dornan pojawili się na planie w świetnych humorach, choć oboje również dostali "nagrody" czyli Złote Maliny w kategoriach: najgorszy aktor, najgorsza aktorka, najgorszy duet aktorski. Kto by się przejmował Złotymi Malinami, gdy ekranizacja słynnej książki "50 twarzy Greya" przyciągnęła do kina miliony widzów, a samym aktorom otworzyła drogę do wielkiej kariery? Ostatnio Dakota Johnson zagrała główną rolę w kolejnej amerykańskiej produkcji "Jak to robią single", a podczas premier tego filmu w różnych częściach świata, wyglądała przepięknie i błyszczała na czerwonym dywanie! Co się wydarzy w drugiej części słynnego filmu? Czy Ana wróci do Christiana, który pod koniec pierwszej części zadał jej ból i złamał serce? Sądząc po zdjęciach - z pewnością da mu szansę. Zobaczcie, jak Dakota płacze na planie filmu, a później rozpływa się w objęciach Dornana. Będzie się działo!

