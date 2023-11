Nie da się ukryć, że im bliżej finału, tym więc niespodziewanych zwrotów akcji i wydarzeń w rajskim hotelu. Tym razem największym zaskoczeniem okazał się Roch i Kori, których... poniosła impreza. Czy drogi tej dwójki wreszcie się połączyły? Poznajcie szczegóły!

Reklama

"Hotelu Paradise 7": Pocałunek Kori i Rocha

Bez wątpienia siódma edycja miłosnego show TVN-u nabrała szalonego tempa. Nie ma się zresztą czemu dziwić. W końcu tylko garstka uczestników miała to szczęście, aby znaleźć się w ostatnim, finałowym odcinku show. Ten jest bardzo nieprzewidywalny. Ostatnio Roch okłamał Justynę z "Hotelu Paradise 7", a widzowie nie zostawili na nim suchej nitki. Tym razem także on znalazł się w centrum zainteresowania.

Roch z "Hotelu Paradise" skreen.player.pl

Zobacz także: Rochowi z "Hotelu Paradise 7" grozi niebezpieczeństwo? Pokazał niepokojący wpis: "Planują zniszczyć jego mienie"

W minionym odcinku "Hotel Paradise" z gry odpadła Alicja i Wojtek, który nie cieszył się sympatią w rajskim hotelu pośród pozostałych uczestników. To nikogo więc nie zdziwiło. Dużym zaskoczeniem jednak okazało się to, co zobaczyliśmy w zapowiedzi kolejnego odcinka. Wszystko wskazuje na to, że Roch i Kori mają się ku sobie!

skreen.player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Eliza w blond włosach i grzywce. Jest nie do poznania

Jak się okazuje, w finałowym tygodniu poniosły ich emocje, a tę dwójkę połączył... namiętny pocałunek w basenie w czasie imprezy! W dodatku sam zainteresowany nie ukrywał, że ten bardzo mu się podobał!

Chcieliśmy coś rozkręcić no i powoli zaczęło się to rozkręcać. Bardzo miło było wyznał.

Jak wiadomo, Kori od dawna wzdychała do Rocha. Ostatecznie jednak związała się z Jackiem! Co na to jej partner?

No co? Cały raj! skomentował.

Reklama

Myślicie, że to tylko zabawa? Przekonamy się już w najbliższym odcinku!