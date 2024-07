Uchodząca za jedną z najbardziej stylowych Polek, Małgorzata Socha, zaprezentowała się w nieco odmiennym i infantylnym image'u. Kolorowe pasemka, kusa mini, fikuśne kolory i długie różowe tipsy to look, w którym aktorkę zobaczymy na szczęście tylko na deskach Teatru 6. Piętro.



Socha zagra główną rolę w spektaklu "Edukacja Rity". Wcieli się w postać szalonej fryzjerki, która zakocha się w prawniku, alkoholiku. Miłość bohaterki granej przez Małgorzatę zagra Piotr Fronczewski. A premierową sztukę zobaczymy już jutro.



Podczas przedpremierowej prezentacji dla mediów, Małgosia na scenie robiła zeza, całowała się z Piotrem i udowodniła, że ma dystans do siebie bawiąc się swoją rolą. Oznacza to tylko, że dla sztuki Socha jest w stanie poświęcić bardzo wiele. Zdolniacha!



