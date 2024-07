Dorota Gardias to jedna z najpiękniejszych przyszłych mam w polskim show-biznesie. Pogodynka urodzi już pod koniec sierpnia, ale nie rezygnuje z aktywności zawodowej. Ostatnio pojawiła się na pokazie duetu Paprocki i Brzozowski i olśniła wszystkich gości. Przypomnijmy: Ciążowy brzuszek Gardias coraz większy

Gardias zdradziła niedawno, że zamierza pracować niemal do ostatnich chwil przed porodem, który odbędzie się w luksusowej klinice i będzie kosztował małą fortunę (zobacz: Gardias urodzi w luksusach: gdzie, kiedy i za ile?) A jak długo zamierza przebywać na urlopie macierzyńskim? Polski show-biznes pamięta historie celebrytek, które wracały do pracy już tydzień lub dwa po urodzeniu. Gardias zdradziła w rozmowie z nami, że ma na tyle komfortową sytuację zawodową, że zamierza sobie pozwolić na nieco dłuższy odpoczynek:



Nie mam ciśnienia żeby wracać po 2 lub 3 tygodniach po porodzie, bo były takie przypadki. Niektóre kobiety są do tego zmuszone ze względów zawodowych i nie tylko, więc ja absolutnie nie krytykuję i jest to dla mnie zrozumiałe. Ja akurat mam wspaniałych pracodawców, którzy są bardzo tolerancyjni. Ja nigdy nie będę też nadużywać ich dobroci i na pewno nie pójdę na roczny urlop, ale myślę, że 2-3 pierwsze miesiące będą poświęcone tylko mojemu maleństwu, a później zobaczymy, jak to się będzie układało - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl