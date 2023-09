Choć Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" dopiero co urodziła synka, to jednak udaje jej się tak zorganizować czas, aby odezwać się również do swoich fanów za pośrednictwem Instagrama. Obserwatorzy gwiazdy od kilku dni zasypują żonę Pawła Bodziannego pytaniami, jak udało jej się tak szybko wrócić do formy po porodzie! Figura Marty Paszkin po zaledwie kilkunastu dniach od narodzin syna robi bowiem wrażenie. Jak zatem jej się to udało? Uczestniczka 7. edycji "Rolnik szuka żony" zdradziła swój sekret! "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin o powrocie do formy po porodzie! "To jest efekt uboczny..." Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" urodziła synka w drugiej połowie czerwca . Radosną nowinę przekazała za pośrednictwem Instagrama - to właśnie w tym miejscu świeżo upieczona mama na bieżąco zdradza swoim fanom, jak czuje się po porodzie. Przy okazji żona Pawła Bodziannego publikuje też swoje zdjęcia, które zachwycają obserwatorów. Fani są pod ogromnym wrażeniem tego, jak Marcie Paszkin z "Rolnik szuka żony" udało się tak szybko wrócić do formy - po zaledwie kilkunastu dniach od porodu! Świeżo upieczona mama dostała mnóstwo komplementów, ale także pytań w tym temacie i postanowiła właśnie na nie odpowiedzieć. - Ostatnio dostałam bardzo dużo pozytywnych wiadomości na temat tego, jak wyglądam, jak mi się udało zrzucić w półtora tygodnia po porodzie brzuszek. Absolutnie nie było to moim zamiarem, to jest efekt uboczny karmienia, tak mi się wydaje, bo absolutnie się nie odchudzam - zdradziła Marta Paszkin. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała pierwsze rodzinne zdjęcie. Fanki są pod wrażeniem jej figury! Marta Paszkin podkreśliła również, że unika w swojej diecie glutenu, a także rzadko spożywa mięso i słodycze. To...