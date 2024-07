Wszystko wskazuje na to, że udział Agnieszki Chylińskiej w programie „Mam talent” przyniósł jej same korzyści. Piosenkarka sprawdziła się w roli jurorki i okazuje się, że teraz ma szansę na kolejne wyzwanie.

Jak informuje źródło „Super Expressu” w najbliższej edycji programu „X-Factor” nie zobaczymy już Mai Sablewskiej a władze stacji chcą by jej miejsce zajęła właśnie Chylińska!

-„Mam talent” po odejściu Kuby Wojewódzkiego to już nie to samo. Agnieszka usłyszała, że jeszcze ten sezon musi wytrzymać w show i pomęczyć się z Kozyrą, a potem przejdzie do „X-Factor” i tam zastąpi Sablewską- poinformowała w rozmowie z „SE” osoba z produkcji programu.

Informator zdradził również, że zamiast Chylińskiej, w „Mam talent” być może pojawi się Katarzyna Zielińska, która cieszy się ogromną sympatią widzów.

Wszystko wskazuje więc na to, że Sablewska nie sprawdziła się w roli jurorki. Żałujecie, że nie zobaczycie jej w programie?

