Za nami pierwszy dzień festiwalu Top Trendy 2014. Na scenie w Operze Leśnej w Sopocie wystąpiły gwiazdy, które w ubiegłym roku sprzedały najwięcej płyt oraz wykonawcy, których utwory ściągano z sieci najczęściej. Wielkim zwycięzcą pierwszej części koncertu okazał się Dawid Podsiadło, później swoim triumfem mógł się cieszyć Rafał Brzozowski. Przypomnijmy: Koncert TOP zakończony. Do kogo powędrowały statuetki?

Wczoraj również wraz z Agnieszką Chylińską mieliśmy okazję świętować 20-lecie jej pracy artystycznej. Wokalistka po raz pierwszy od wielu lat wystąpiła z repertuarem O.N.A., zespołu Chylińska jak również z solowymi hitami. Nie to jednak było największym zaskoczeniem - podczas wykonywania utworu "Wybaczam ci", na scenie pojawił się Grzegorz Skawiński. Muzyk kojarzony głównie z zespołem Kombii, był założycielem grupy O.N.A. od której zaczęła się kariera Agnieszki. Muzycy z powodu nieporozumień i konfliktów, zdecydowali w 2003 roku o zawieszeniu działalności zespołu, a ich drogi przez długie lata nie mogły się zejść.

Nawet w 2010 roku, kiedy stacja RMF.FM obchodziła swoje 20. urodziny i planowała wspólny koncert Chylińskiej i muzyków Kombii, nie udało się im pogodzić.



Kiedy do menedżerki Chylińskiej dzwonią organizatorzy koncertu, ta zgadza się na występ swojej podopiecznej, ale pod warunkiem, że na tej samej scenie nie pojawi się Kombii - czytaliśmy wtedy w "Na żywo"

Wszystko wskazuje jednak na to, że topór wojenny udało się zakopać, bo na scenie oprócz Skawińskiego pojawił się także Waldemar Tkaczyk. Jeśli to prawdziwe pojednanie, to może będziemy świadkami nowego projektu Agnieszki?

Chcielibyście?

