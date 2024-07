Pod koniec listopada pojawiły się pierwsze doniesienia, że ze stanem zdrowia Kory nie jest najlepiej. Gwiazda nie pojawiła się na nagraniu show "Must Be The Music", a na finale programu prezentowała się jeszcze szczuplej niż zwykle. Ostatecznie jej menadżerka potwierdziła, że Kora jest chora i z tego też powodu nie weźmie udziału w kolejnej edycji "MBTM". Przypomnijmy: Z Korą jest coraz gorzej. Przez chorobę REZYGNUJE z MBTM!

Mimo choroby ostatnie tygodnie były dla piosenkarki dość intensywne. Kora nieoczekiwanie wyszła za mąż za swojego wieloletniego partnera, Kamila Sipowicza. Uroczystość była całkowicie prywatna, bowiem gwiazda nie chce pokazywać się publicznie. Powód jest prosty - jak donosi "Fakt", wokalistka schudła w ostatnim czasie aż siedem kilogramów i prezentuje się bardzo mizernie. Wraz z mężem zaszyła się w domu, ale niebawem ma udać się na wakacje, aby tam nabrać sił i wrócić do zdrowia. Oby skutecznie.

Wypada tylko życzyć zdrowia!

