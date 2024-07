W życiu Kory dzieje się ostatnio sporo dziwnych rzeczy. Artystka jest chora, przez co musiała zrezygnować z "Must Be The Music", ostatnio odwołała sporo koncertów, a teraz poinformowała swoich fanów, że... wyszła za mąż za wieloletniego partnera, Kamila Sipowicza.

Przed chwilą na Facebooku gwiazdy rocka pojawił się wpis z dokładnymi informacjami - co, gdzie i kiedy:

Miło nam powiadomić, iż 12 XII 2013 o godz. 12 przed urzędniczką Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa Bielany zawarliśmy związek małżeński. Świadkami byli Małgorzata Kittel i Mateusz Jackowski. W ceremoni wzięli udział również: Nika Bochniarz, Magdalena Środa, Kasia Litwin, Katarzyna Zielonka, Szymon Sipowicz, Leo Sipowicz, Krzysztof Środa, Ramona i Bobo. Towarzyszył nam utwór muzyczny Billy’ego Idola White Wedding. Olga Sipowicz (Kora) i Kamil Sipowicz

Korze gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia!

