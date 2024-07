Błyskawiczna kariera Ewy Chodakowskiej może robić wrażenie. Trenerka fitnessu nie tylko bryluje w telewizji, gdzie pokazuje milionom Polek skuteczne ćwiczenia, ale angażuje się też w inne projekty, które zawsze realizuje z dużym rozmachem. Przypomnijmy: Tysiące Polek na spotkaniu z Ewą Chodakowską. To jakieś szaleństwo!

Ewa nie zapomina też o swoich fankach na Facebooku, gdzie jej profil śledzie zawrotna liczba ponad 450 tysięcy osób. Często umieszcza tam motywujące do ćwiczeń posty, pozdrowienia i nagradza osoby czyniące największe postępy w rzeźbieniu doskonałej sylwetki. Ostatnio opublikowała rozpiskę nowego ćwiczenia, które angażuje mięśnie niemal całego ciała i pozwoli nie tylko zgubić zbędne kilogramy, ale i wyprofilować efektownie sylwetkę. Oto metoda Chodakowskiej:

- Przeskoki z podporu przodem

- Podpor przodem, nogi szeroko otwarte, dłonie pod barkami!!

- Lekkim ruchem przeskocz do przodu, diagonalnie (pod katem 45 stopni) łącząc stopy i wróć przeskokiem do podporu z otwartymi nogami. To samo powtórz na druga stronę. I tak do upadłego

Mięśnie angażowane: brzuch, dolny odcinek grzbietu, uda, pośladki, klatka piersiowa, triceps i naramienny