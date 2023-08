Maryla Rodowicz ponad rok temu doznała poważnej kontuzji, a jakiś czas temu zdecydowała się na operację kolan. Mimo iż wokalistka w czasie rekonwalescencji musiała unikać ruchu oraz przemęczania się, a co za tym idzie zaprzestać gry w tenisa, udało jej się nie tylko nie przytyć, ale także sporo schudnąć! Gwiazda przyznała, że dzięki diecie udało się jej zrzucić 17 kilogramów, a to jeszcze nie koniec! Jaką dietę stosuje Maryna Rodowicz? Maryla Rodowicz chwali się efektami diety! Schudła już 17 kilogramów Maryla Rodowicz to jedna z największych gwiazd polskiej estrady, która mimo upływającego czasu wciąż nie zwalnia tempa. Niestety wydarzenia sprzed roku sprawiły, że artystka musiała skupić się na swoim zdrowiu. Wokalistka od lat zmaga się z poważnymi problemami z kolanami, a do tego przed rokiem doszła kontuzja pięty. Maryla Rodowicz najpierw skupiła się na wyleczeniu kontuzji, a później zdecydowała się na dwie operacje kolan. Z tego powodu na jakiś czas musiała przestać grać w tenisa, którego uwielbia. W rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że bardzo brakuje jej sportu. - Tęsknię za grą w tenisa. Wcześniej grałam codziennie przez dwie godziny, a od października nie było mnie na korcie ani razu. To już prawie rok - powiedziała. Brak sportu nie spowodował jednak wzrostu wagi u gwiazdy! Maryla Rodowicz zdecydowała się na dietę, a pierwsze efekty są spektakularne. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Maryla Rodowicz (@mary_la_la) Zobacz także: Dorota Szelągowska zaskoczyła metamorfozą. Fani: "Polska Marilyn...