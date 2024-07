Ewa Chodakowska często śmieje się z tego, że jej głowa i twarz przypomina konia. Trenerka ma dystans do siebie, ale jeden wpis antyfanki na Instagramie Joanny Przetakiewicz sprowokował Chodakowską do tego, żeby powiedzieć co sądzi o internetowych hejterach. Co ją tak zdenerwowało?

Pod zdjęciem Ewy, która miała akurat na sobie sukienkę La Manii, jedna z obserwatorek projektantki napisała:

redblood1974Kobieta z twarzą konia.

Na odpowiedź Ewy Chodakowksiej nie trzeba było długo czekać!

@redblood1974Kochana, zapomniałaś dopisać zajebiście szczęśliwy koń ???????? Wiesz, w życiu każdy dostaje to na co się odważy.. jedni prują do przodu z kopyta, a innym zostaje pisanie takich komentarzy.. Nic nie zmieniasz w moim życiu, galopuje dalej ???????????????? ihaaaaaa WATCH ME - czytamy wpis Ewy Chodakowskiej pod zdjęciem.

Ale to nie koniec zarzutów, bo dostało się też Joannie Przetakiewicz. Jedna z Internautek doszukuje się w sukience Ewy marki La Mania skopiowania wzoru z opakowania perfum Balenciagi.

Zobaczcie tak wygląda print na perfumach Balenciagi.

A tak wygląda sukienka marki La Manii.

Podobne są te wzory?

