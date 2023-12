Tuż przed finałem "Rolnik szuka żony" na profilu Waldemara wybuchła awantura. Zdenerwowany internauta postanowił wygarnąć uczestnikowi, co o nim myśli. Poszło o Ewę, a nieznajomy pozwolił sobie nawet obrazić uczestnika, nazywając go niezbyt eleganckim słowem. Waldemar z "Rolnik szuka żony" nie pozostał mu dłużny. Zobaczcie, o co cała afera.

Waldemar wyprowadzony z równowagi tuż przed finałem "Rolnik szuka żony"

Fani niecierpliwie czekają na to, co wydarzy się w finale "Rolnik szuka żony". W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu odcinka, a o tym, jak potoczyły się losy uczestników, przekonamy się już w niedziele 10 grudnia. Tymczasem na profilu Waldemara na Instagramie emocje sięgają zenitu. Doszło do bardzo niemiłej wymiany zdań. Jeden z internautów postanowił zaatakować rolnika, wypominając mu to, w jaki sposób zwracał się do Ewy w programie:

Naucz się raz na zawsze jak jest Kobieta i ma na imię Ewa . To nie jest Ewka matole tylko Ewa albo Ewunia. Tyle filmów i brak ogłady i szacunku

Waldemar postanowił nie pozostawić tego bez komentarza, a na rozliczenie się z hejterem poświęcił naprawdę sporo czasu.

Waldemar kłóci się o Ewę na Instagramie przed finałem Rolnik szuka żony 10 Facebook Rolnik Szuka Żony TVP

Waldemar z "Rolnik szuka żony" na początku zaznaczył, że nie życzy sobie hejtu na swoim prywatnym profilu na Instagramie. Następnie zaznaczył, że Ewa nie czuła się urażona tym, że zwracał się do niej "Ewka":

Na moim profilu nie wyrażaj się w taki sposób, bo to zwyczajnie jest chamskie ! Swoją drogą gdyby Ewa miała jakieś obiekcje, że nie podoba się jej zdrobnienie Ewka to chyba by mi powiedziała , nie sądzisz ?! Nie zniżę się do twojego poziomu bruku w wyrażaniu opinii, ale na przyszłość jak masz coś beznadziejnego do napisania to sorry kolego... nie ten adres!!

Następnie zdenerwowany dodał:

Pluj jadem na stronie rolnika nie tu, gdyż tutaj jest społeczność całkiem inna niż na tych fb grupach, gdzie kwas, jad nienawiść przewija się na pierwszym planie! Nie musisz obserwować mojego profilu jeśli masz zamiar na normalnym profilu siać nienawiść. Z racji tego ze jestem człowiekiem wykształconym nie zbanuję cię tylko przemyśl zanim napiszesz coś głupiego Pozdro

Następnie odniósł się do komentarzy oceniających go po tym, co zostało wyemitowane w "Rolnik szuka żony":

aha to z komentarzy idzie wyczytać, jaki jest człowiek naprawdę, w ogóle go nie znając ?!Słaba teoria ale niech ci będzie . Człowieku nie znasz mnie, więc daruj sobie te beznadziejne teksty, bo to świadczy o twoim braku ogłady a nie moim Możesz dobrowolnie opuścić mój profil , bo sorry takiego chamstwa nie będę tolerował, chyba że będziesz zachowywał się jak Bóg przykazał to ewentualnie możesz nadal mnie obserwować Przemyśl swoje postępowanie dobrze ci radzę

"Matołów jak widać nie brakuje" - komentował Waldemar z "Rolnik szuka żony", a jego przeciwnik nie odpuszczał:

Pokazałeś na wizji ogładę. Szkoda tej biednej dziewczyny z telefonu. Poczytaj proszę wpisy kobiet. Naprawdę wszystkie są pod wrażeniem. Żegnam

Co Waldemar skwitował gorzkim: "Nie będziemy tęsknić. Żegnam". Co sądzicie?

