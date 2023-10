Waleria i Piotrek dotarli do ścisłego finału 3. edycji "Love Island", w którym zajęli drugie miejsce. Z Caroline i Mateuszem przegrali o włos, ale obydwoje cieszą się, że w programie odnaleźli miłość. Para powróciła już do Polski i teraz chce rozpocząć wspólne życie. Wygląda na to, że mają poważne plany na przyszłość.

Jak wiadomo, udział w programie dał wszystkim ogromną popularność i rozpoznawalność - z tego względu uczestnicy muszą oczywiście liczyć się z komentarzami internautów. Nie zawsze są to tylko komplementy, ale również krytyka. Niestety, czasami internauci są bezlitośni, o czym zdążyła się już przekonać Waleria. Na dziewczynę spłynęła fala hejtu w szczególności po finale show. Widzowie stwierdzili, że Waleria była rozczarowana wynikiem finału i wysnuli takie wnioski na podstawie min dziewczyny.

W obronie Walerii stanęły koleżanki z programu - Laura i Ania. Posłuchajcie uważnie, co powiedziały uczestniczki 3. edycji "Love Island".

