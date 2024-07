Cheryl Cole to jedna z najseksowniejszych piosenkarek na świecie. Ciężko powiedzieć to samo o umiejętnościach wokalnych Brytyjki, ale nie przeszkadza jej to w robieniu imponującej kariery w Europie. Cheryl wydała niedawno pierwszy po dłuższej przerwie singiel, który ma szanse stać się hitem lata. Przypomnijmy: Gwiazda "X-Factor" szykuje się do wielkiego powrotu. Teledysk to początek

Dziś jednak wokalistka zaskoczyła wszystkich. Na Facebooku poinformowała, że dokładnie tydzień temu wzięła ślub i pochwaliła się efektownym pierścionkiem. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że o nowym mężczyźnie Cheryl niewiele wiadomo, a świeżo upieczone małżeństwo spotyka się od zaledwie trzech miesięcy. Jej wybrankiem jest przystojny Francuz, Jean-Bernard Fernandez Versini. Jedno jest pewne - razem wyglądają pięknie.

Gratulujemy!

