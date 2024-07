Reklama

Cheryl Cole dała się poznać całemu światu za sprawą grupy Girls Aloud. W 2002 roku wzięła udział w programie "Popstars" i wraz z innymi dziewczynami stworzyła girlsband o którym mówiono, że jest nowym Spice Girls. Po wygraniu show, dziewczyny nie spoczęły na laurach i nagrały dobrze przyjęte single. Po wydaniu sześciu płyt, zespół postanowił zawiesić swoją działalność i mimo krótkiego powrotu na rynek, w 2013 roku zdecydowano o całkowitym rozstaniu.

Cheryl wykorzystała przerwę w działalności grupy na karierę solową, w międzyczasie wzięła też udział w programie "X-Factor" w którym pełniła rolę mentorki. Jej przygoda z show nie trwała długo, ale spekuluje się, że powróci do obsady jury w nadchodzącej, jedenastej już odsłonie. Można więc spekulować, że Cheryl szykuje wielki powrót do show-biznesu: ponownie zobaczymy ją w show, nowy singiel i teledysk zapowiadają nadchodzący album. Czyżby nadchodzące miesiące miały należeć do niej?

Teledysk do Crazy Stupid Love wyreżyserowany został przez Colina Tilley’a, który współpracował m.in. z Justinem Bieberem, Melanie Fioną czy Chrisem Brownem.

