Przemysław Kossakowski zaledwie dwa lata temu był mężem Martyny Wojciechowskiej, jednak ich małżeństwo trwało tylko trzy miesiące. Teraz jest głośno o trzecim małżeństwie podróżnika, który jakiś czas temu zniknął z show-biznesu. Okazuje się, że Przemysław Kossakowski po raz trzeci powiedział "tak", a jego ślub z Patrycją Bartoszak-Kossakowską miał się odbyć już rok temu!

Przemysław Kossakowski po raz trzeci miał wziąć ślub. Pierwszą żoną podróżnika, była Anita, a ich związek zacząć się jeszcze w liceum. Drugą żoną gwiazdora TVN była Martyna Wojciechowska, a ich rozstanie odbyło się w cieniu skandalu, kiedy okazało się, że byli małżeństwem zaledwie trzy miesiące i podróżnik złożył pozew o rozwód. Trzecią żoną Przemysława Kossakowskiego ma być Patrycja Bartoszak. Para poznała się na planie programu TVN "Down the Road", który podróżnik był prowadził. Na nowych zdjęciach Przemysława Kossakowskiego widać, że nosi obrączkę. To nie jedyny dowód na ślub. Okazuje się, że ukochana podróżnika nosi podwójne nazwisko Bartoszak-Kossakowska, którym posługuje się nie tylko w ramach fundacji "Arterytorium", którą tworzy razem z gwiazdorem TVN, ale widnieje ono również w Krajowym Rejestrze Sądowym. Para miała pobrać się w zeszłym roku, a Przemek Kossakowski przy ukochanej zmienił swoje zawodowe plany i zniknął z telewizji.

Relacja na początku była czysto koleżeńska. Ale po jakimś czasie poczuł, że to, co łączy go z terapeutką, jest o wiele głębsze. Że tak naprawdę nie chce być celebrytą z telewizji, tylko pragnie pomagać innym, jak Patrycja. Zakochał się w jej wrażliwości i skromności. Podobnie jak ona ceni sobie prywatność. Poczuł, że uwiera go życie na świeczniku, że nie chce tak funkcjonować. Pobrali się w zeszłym roku. Patrycja nosi podwójne nazwisko.

powiedziała dla 'Rewii' znajoma prezentera.