W kwietniu Robert Janowski opublikował post, w którym oficjalnie poinformował o zatrzymaniu stalkerki, która nękała ich rodzinę. Wygląda na to, że kobieta nie daje za wygraną i złożyła do sądu wniosek, w którym wnioskowała o wyjście na wolność. Jest już decyzja sądu! Monika i Robert Janowscy mają powody do zmartwień?

Stalkerka chce znów zamienić życie Janowskich w koszmar?

Monika i Robert Janowscy przez wiele lat zmagali się ze stalkerką, która nękała ich i skutecznie uprzykrzała im życie aż do kwietnia 2023 roku, kiedy w końcu para doczekała się finału wieloletniej sprawy i kobieta została zatrzymana. Niedługo potem Monika Janowska w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl informowała, że choć czuje ogromną ulgę, to wie, że to jeszcze nie koniec tej sprawy.

Teraz okazało się, że miała rację, bo stalkerka złożyła miała złożyć do sądu wniosek o nadzór elektroniczny, aby mogła wyjść na wolność. Ostatecznie wniosek był odrzucony, co z pewnością uspokoiło parę, która nadal może cieszyć się życiem bez strachu.

Kobieta wnioskowała o nadzór elektroniczny na czas trwania sprawy, ale na szczęście ten wniosek został przez sąd odrzucony. Dla nas to bardzo ważne, bo świadczy o zrozumieniu przez sąd naszych problemów i niebezpieczeństwa, jakie nam groziło z jej strony - czytamy w "Życiu na gorąco".

Co więcej, dalsze postępowanie w sprawie kobiety jest związane z wynikami diagnostyki. Nic dziwnego, że Monika i Robert Janowscy z niecierpliwością czekają na ostateczny wyrok w sprawie nękania, który zakończy ten trudny rozdział ich życia.

Aktualnie stalkerka jest w trakcie diagnostyki psychiatrycznej. Od wyników badań będzie zależeć, czy pozostanie w zakładzie karnym, czy też trafi na leczenie do specjalistycznej placówki.

Sądzicie, że sprawa szybko będzie miała swój finał? Jak wiadomo para zmagała się z nękaniem przez 12 lat.

