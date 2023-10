Przez ponad 12 lat Monika i Robert Janowscy byli ofiarami stalkingu. W końcu kobieta, która nękała parę została aresztowana, ale okazuje się, że na ostateczne zakończenie tej historii trzeba będzie jeszcze poczekać. Monika Janowska w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl zdradziła, od czego zależy finał tej historii...

Robert Janowski i jego żona długo czekali na ten wyjątkowy dzień, kiedy w końcu będą mogli odetchnąć z ulgą od kolejnych działań stalkerki. Para w mediach społecznościowych opublikowała wyjątkowy post i nie ukrywała swojej radości:

- Nawet nie wiem, co napisać i jak ująć w słowa to, że po 12 latach życia w strachu, możemy wreszcie odetchnąć, pójść na spacer bez lęku, uśmiechnąć się do siebie i wiosny... - pisał Robert Janowski na Instagramie.