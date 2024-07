Marka Lee wraca w nowej odsłonie! Sezon wiosna-lato 2015 to najwyższej jakości dżinsy, zaskakujące połączenia tkanin, charakterystyczne detale w formie naszywek i łat. To również powrót do nadrukowanego w kieszeni licznika, dzięki któremu możesz obliczać czas między praniami.

Reklama

Zobaczcie więcej modnych nowości na wiosnę 2015



Wśród najnowszych propozycji marki Lee znajdziecie wszystko - dżinsowe kurtki, koszule, szorty i oczywiście spodnie. Nic dziwnego! Głównym założeniem przy tworzeniu kolekcji były: eleganckie kroje, perfekcyjne wykonani i doskonałej jakości tkaniny.

W galerii znajdziecie więcej zdjęć najnowszej kolekcji Lee: