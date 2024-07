Agustin Egurrola popularność zdobył dzięki jurorowaniu w programie "You Can Dance". Choreograf prowadzi również grupę taneczną Volt oraz jest właścicielem sieci szkół tańca. Ostatnio gwiazdor dał się poznać w nowej roli jurora, gdy dołączył do programu "Mam Talent".

Dziś "Super Express" podał informację, że Agustin może mieć poważne kłopoty. Finanse jego firmy prześwietlane są przez Centralne Biuro Śledcze, które stwierdziło pewne nieprawidłowości w księgowości.

- Stosowne zawiadomienie dostaliśmy od Centralnego Biura Śledczego. Sprawą zajmujemy się od stycznia zeszłego roku. Śledztwo w dalszym ciągu jest prowadzone. Obecnie trwają czynności żmudne i niezwykle czasochłonne, które polegają na analizie dokumentacji finansowej i księgowej - wyjaśnia na łamach dziennika Andrzej Markowski, zastępca prokuratora apelacyjnego, nadzorujący pracę Wydziału V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Tabloid poprosił Egurrolę o komentarz w tej sprawie. Okazuj się, że choreograf nic nie wie w tej sprawie.

- Nie mam pojęcia, na razie jeszcze nic nie wiem na ten temat.

Prokurator zdradził natomiast czego wstępnie dopatrzono się w kontroli finansów Egurrola Dance Studio.

- To są kwestie związane z Kodeksem karnym skarbowym, kwestie związane z uszczupleniem danin na rzecz Skarbu Państwa, czyli inaczej mówiąc, podatków.

Jesteśmy ciekawi, jak dalej potoczy się cała sprawa. Być może wszystko jeszcze da się sprostować i Agustin wyjdzie z całej sytuacji bez większej straty.

