To już fakt! Doda jest zaręczona ze swoim ukochanym Emilem Haidarem i planuje ślub. Swoim imponującym pierścionkiem zaręczynowym pochwaliła się na profilu na Instagramie. Jest zjawiskowy i ma kształt serca! Znamy jego wartość! Jak podaje dziś "Fakt", wartość pierścionka to 250 tysięcy złotych, leczy nam udało się dotrzeć do informacji, z których wynika, że był on jeszcze droższy. Podobno kosztował aż 280 tysięcy złotych! Skąd taka cena?

Pierścionek zaręczynowy Dody został sprowadzony zza granicy i jest zupełnie wyjątkowy. A to za sprawą bardzo rzadkiego, różowego brylantu w kształcie serca. Ponadto, jak się dowiedzieliśmy, wielki, różowy brylant jest otoczony mniejszymi brylantami. Całość robi wrażenie!

Wszystko o zaręczynach i planowanym ślubie w poniedziałkowym "Party".

Dobranoc Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika dodaqueen (@dodaqueen) 29 Lip, 2015 o 12:16 PDT

Kochani,oficjalnie potwierdzam ze jestem zaręczona .Powiedzialam "tak" juz jakiś czas temu czym udowodniłam ze mozna pewne rzeczy utrzymać w Tajemnicy jak sie chce ;)))))) ale ja juz nie chce :))) trzymajcie za nas kciuki;) Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika dodaqueen (@dodaqueen) 29 Lip, 2015 o 12:14 PDT

