Cate Blanchett dołączyła do grona wielbicielek wielkiego krawiectwa. Aktorka bowiem, na rozdanie nagród AACTA (Australian Academy of Cinema and Television Arts), przybyła w złotej kreacji z wiosenno-letniej kolekcji Alexandra McQueena.

Suknia projektu Lee McQueena wyglądała dosłownie jak milion dolarów. Odbijająca światło tkanina przypomina te z antycznych obrazów.

Aktorka kreację połączyła ze złotymi szpilkami i małą cekinową kopertówką. Tak, zdecydowanie blondynkom w złocie jest bardzo do twarzy.

jm