Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Maria Derpieńska, robi karierę modelki i influencerki w Stanach Zjednoczonych. Modelka polskiego pochodzenia, choć może pochwalić się herbem szlacheckim Ślepowron, na co dzień mieszka w Miami wraz ze starszym o 35 lat partnerem. Teraz przyjechała do Polski, by, jak sama mówi, "namieszać w polskim show-biznesie". W rozmowie z Party.pl podczas gali Elle Style Awards 2023 Caroline Derpienski opowiedziała o niełatwych relacjach z rodziną. Wspomniała o mamie, która ... chciała ukraść jej partnera!

Choć Caroline Derpienski ma na swoim instagramowym koncie 6 milionów obserwujących i robi zawrotną karierę za oceanem, w polskich mediach długo nie było o niej głośno. Teraz modelka i influencerka postanowiła dać o sobie usłyszeć też w rodzimym kraju. Podczas gali Elle Style Awards 2023 opowiedziała Party.pl o swoich planach, ale również o trudnych relacjach z rodziną. Wyznała, że jej relacje z mamą nie są najlepsze.

- Niestety, moja mama jest strasznie zazdrosna o mojego partnera. Na ostatnim wywiadzie wspominałam, że chciała mi go ukraść - dosłownie. Dlatego moja relacja z nią jest totalnie zamknięta. Jest bardzo toksyczną osobą - wyjawiła influencerka w rozmowie z Party.pl.

Caroline Derpienski przyznała także, że od czasu, gdy jej popularność zaczęła rosnąć, również dalsi członkowie jej rodziny zwracają się do niej z, często absurdalnymi, prośbami. Jaki młoda influencerka ma do tego stosunek? Zobaczcie nasze video!

