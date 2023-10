Caroline Derpienski robi zawrotną karierę nie tylko w Stanach Zjednoczonych: ostatnio 22-letnia. pochodząca z Polski modelka, pojawia się też na salonach w rodzinnym kraju. Caroline Derpienski wybrała się między innymi na galę Elle Style Awards czy na wydarzenie Women Power, gdzie chętnie rozmawiała z dziennikarzami. Modelka opowiedziała między innymi o swoim o 35 lat starszym partnerze. Okazuje się, że para poznała się w naprawdę szokujący sposób!

Jak Caroline Derpienski poznała ukochanego? Ich pierwsze spotkanie może szokować

22-letnia Caroline Derpienski, z pochodzenia białostoczanka, robi karierę w Stanach Zjednoczonych jako influencerka i modelka. Na swoim profilu na Instagramie zgromadziła ponad 6 milionów obserwujących. Gwiazda nie kryje też swojego zamiłowania do drogich samochodów, ubrań czy dodatków. Zainteresowanie osobą Caroline Derpienski potęguje również fakt, że 22-latka jest zaręczona z partnerem starszym od niej o 35 lat. Jak mówi modelka, jej wybranek to amerykański miliarder o ugruntowanej pozycji. Mimo to, nie zdradza tożsamości ukochanego.

Teraz Caroline Derpienski zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy i w rozmowie z portalem Pudelek.pl wyjawiła, jak poznała partnera. Jak się okazuje, miało to miejsce w Warszawie. Pierwsze słowa, jaki od niego usłyszała, naprawdę mogą szokować!

- Z moim amerykańskim miliarderem poznaliśmy się w Warszawie. Byłam modelką, występowałam podczas pokazu mody. (...) Schodzę ze sceny, jestem na backstage'u i wchodzi sobie jakiś pijany pan. (...) I nagle ten pan do mnie podchodzi i mówi: ale z Ciebie gruba baba - wyznała Caroline Derpienski dla Pudelek.pl.

Caroline Derpienski dodała, że te słowa nie pozostały dla niej bez znaczenia - ponieważ zmagała się wówczas z zaburzeniami odżywiania, bardzo przeżyła sposób, w jaki zwrócił się do niej mężczyzna.

- Bardzo to przeżyłam. Potem wróciłam do mieszkania i kupiłam sobie dosłownie pizzę o północy i płakałam do koleżanki, jak bardzo faceci to świnie - dodała Caroline Derpienski.

Jak to możliwe, że tak rozpoczęta znajomość zmieniła swoje tory i zakończyła się ... związkiem i zaręczynami? Caroline Derpienski opowiedziała o szczegółach kolejnych wydarzeń.

- Po trzech tygodniach dostaję telefon od niego - i już później relacja sama się rozwinęła - wyznała Caroline Derpienski dla Pudelek.pl.

22-latka zdradziła też, jak wygląda amerykański sposób na miłość. Myślicie, że sprawdziłby się także w Polsce?

- Widzisz, to jest sposób, jak skrać kobiece serce - na początku nie podchodzić do kobiety i nie komplementować jej (...) tylko w amerykański sposób obrazić kobietę, żeby zapamiętała tego faceta - podsumowała Caroline Derpienski.

Wygląda na to, że znajomość Caroline Derpienski z partnerem rozpoczęta w tak zaskakujący sposób rozwija się jak najlepiej. Nie można powiedzieć tego samego o relacjach modelki z mamą: w rozmowie z Party.pl. Caroline Derpienski wyznała, że mama chciała ukraść jej ukochanego! Teraz ich relacje są chłodne i, jak przyznaje sama modelka, toksyczne.

Myślicie, że Caroline Derpienski wkrótce zdecyduje się zdradzić tożsamość partnera?

