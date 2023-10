Można powiedzieć, że Caroline Derpienski stała się prawdziwym zjawiskiem na polskich salonach. Mieszkająca w Stanach Zjednoczonych białostoczanka opowiada o luksusowym życiu modelki, ogromnych pieniądzach i codzienności w Miami. Nie kryje też związku ze starszym o 35 lat miliarderem. O jej działalności i komentarzach wypowiedziała się Sandra Kubicka, która w zdecydowany sposób zaapelowała do internautów, by "nie słuchali słów Caroline Derpienski". Jest równie ostra odpowiedź modelki!

Sandra Kubicka w mocnym wpisie o Caroline Derpienski. Modelka odpowiada

Choć o Caroline Derpienski zrobiło się głośno dopiero niedawno, gdy pojawiła się m.in. na gali Pudelek Pink Party czy Elle Style Awards, pochodząca z Białegostoku modelka zdążyła już nieźle niamieszać w polskim showbiznesie. W wywiadach opowiada m.in. o swoim ogromnym majątku, luksusowych zakupach, gwiazdorskim życiu w Miami, gdzie mieszka wraz z 35 lat starszym partnerem. Caroline Derpienski żaliła się też, że jej mama chciała ukraść jej partnera. Jej słowa nie pozostają bez echa w mediach, a wręcz przeciwnie: nawiązują do nich też celebryci i celebrytki.

Do wypowiedzi Caroline Derpienski o tym, że sposobem na zrobienie kariery są jedynie uroda i duże pieniądze, nawiązała na InstaStories Sandra Kubicka, w mocnych słowach apelując do internautów, by nie wierzyli słowom modelki.

- Kochani, błagam, nie słuchajcie tej kobiety! (..) Moje uszy krwawią. Przestańcie promować takich ludzi. (...) W jakim my świecie żyjemy... - zaapelowała Sandra Kubicka na Instagramie.

Swoje zdecydowane słowa wymierzone w Caroline Derpienski i jej działalność Sandra Kubicka uzasadniła tym, że zawsze powtarza, jak istotna jest edukacja i to takie wartości powinno się przekazywać dzieciom i młodzieży.

- W moich wywiadach powtarzam notorycznie jak ważna jest edukacja (...) Dzieci potem mówią, że nie chcą iść do szkoły ani mieć pracy bo wystarczy znaleźć bogatego faceta (...) Sama byłam kiedyś modelką i ocknęłam się w odpowiednim czasie. Uroda przemija, poza tym to pojęcie względne - wyjaśniła swoje stanowisko Sandra Kubicka.

Na odpowiedź Caroline Derpieński nie trzeba było długo czekać. Modelka wydała na InstaStories oświadczenie, w którym odniosła się do krytycznych słów Sandry Kubickiej i bezpośrednio uderzyła w jej osobę, powołując się na pobyt Sandry Kubickiej w Miami i jej - rzekomo nieudaną - karierę za oceanem.

Nietrudno zauważyć, że Caroline Derpienski również nie przebierała w słowach.

- Sandra Kubicka jak widać jest strasznie zdesperowana i zazdrosna, próbuje się na mnie wybić. Próbowała swoich sił w Miami jednak bycie utrzymanką przez didżeja nie trwało wiecznie. (...) To, że nie może (Sandra Kubicka - przyp red.) sobie już nigdy na takie życie pozwolić jakie miała w moim wieku w Miami, nie jest moją winą. (...) Z tego, co moi pracownicy teraz sprawdzili, ta pani całe życie promowała się pokazując nago w Internecie, a aktualnie promuje się na kobietę z wartościami, które, jak widać, nie są autentyczne - napisała na Instagramie Caroline Derpienski.

Caroline Derpienski bezpośrednio nawiązała również do relacji Sandry Kubickiej z mężczyznami, sugerując, że te związki przynoszą jej popularność. Póki co, Sandra Kubicka nie odniosła się do tych słów.

- Posiadam jednego partnera, a nie skaczę z kwiatka na kwiatek do sławnych facetów, dzięki którym Sandra mogła zarobić i przede wszystkim promować się na celebrytkę - dodała Caroline Derpienski.

Z którą stroną konfliktu się zgadzacie? Czy to Sandra Kubicka ma rację, krytukując wartości promowane przez Caroline Derpienski, a może to 22-letnia modelka zasługuje na poparcie?

