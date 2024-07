Najsłynniejszy meksykański mistrz gitarowych brzmień, Carlos Santana powraca z nową, pierwszą w swojej karierze płytą z muzyką latynoską.

14 grudnia 2013 w Vincetne Fernandez Arena w Guadalajarze, Meksyk, odbył się jedyny i niepowtarzalny koncert, w którym obok Santany, wystąpiły największe gwiazdy muzyki latynoskiej: ChocQuibtown (Kolumbia), Gloria Estefan (Kuba), Los Fabulosos Cadillacs (Argentyna), Juanes (Kolumbia), Miguel (Stany Zjednoczone), Nińa Pastori (Hiszpania), Samuel Rosa of Skank (Brazylia), Salvador Santana (Stany Zjednoczone), Soledad (Argentyna), Diego Torres (Argentyna) ,Pitbull i wielu innych. Koncert ten to swoisty hołd Carlosa złożony jego muzycznemu dziedzictwu, ale także odzwierciedlenie jego wpływu na dzisiejszy rozwój muzyki latynoskiej.

Wybór miejsca koncertu nie był przypadkowy. To w tamtej okolicy dorastał i stawiał pierwsze kroki muzyczne Santana. Koncert “Corazón, Live From Mexico: Live It To Believe It,” ukaże się jeszcze w tym roku na nośniku DVD.

„Corazón” zarejestrowano w studio w Las Vegas, a jego produkcja zajął się Lester Mendez. Przedsmak tego, co znajdzie się na płycie poznaliśmy dzięki utworom: „La Flaca” feat., Juanes oraz „Saideira” feat. Samuel Rosa. Na płycie znajdzie się 12 utworów, wykonanych przez zaproszonych gości. Z kolei wersja deluxe składa się z CD z dodatkowymi 3 utworami oraz DVD z 30 minutowym filmem dokumentującym przygotowania do koncertu i proces nagrywania płyty.

Carlos Santana zadebiutował 40 lat temu ,a od ponad dekady jest w czołówce najpopularniejszych i najchętniej słuchanych instrumentalistów. Jego przełomowy album ‘Supernatural’ zdobył 9 nagród Grammy, w samych Stanach pokrył się 15krotnie platyną, spędził 102 tygodnie na liście albumów Billboard w tym 12 tygodni na miejscu #1. Na swoim koncie ma ponad 90 milionów sprzedanych płyt.

Tracklista:

1. Saideira (Spanish Version) feat. Samuel Rosa

2. La Flaca feat. Juanes

3. Mal Bicho feat. Los Fabulosos Cadillacs

4. Oye 2014 feat. Pitbull

5. Iron, Lion, Zion feat. Ziggy Marley & ChocQuibTown

6. Una Noche en Napoles feat. Lila Downs, Nińa Pastori & Soledad

7. Besos de Lejos feat. Gloria Estefan

8. Margarita feat. Romeo Santos

9. Indy feat. Miguel

10. Feel It Coming Back feat. Diego Torres

11. Yo Soy La Luz feat. Wayne Shorter & Cindy Blackman Santana

12. I See Your Face