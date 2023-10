W sierpniu 2022 roku Martyna Wojciechowska postanowiła zniknąć z telewizji - po ponad 25 latach pracy zdecydowała się na dłuższą przerwę od nagrań! Gwiazda skupiła się na innych zawodowych projektach - m.in. wydała książkę oraz rozwijała działalność swojej fundacji Unaweza. Jakiś czas temu podróżniczka ogłosiła jednak powrót "Kobiety na krańcu świata" do TVN. Teraz pokazała pierwsze zdjęcia z planu swojego show i to w zupełnie nowej odsłonie. Takiej Martyny jeszcze nie widzieliście.

Martyna Wojciechowska po prawie półrocznej przerwie od telewizji znów zaczęła nagrania do swojego programu "Kobieta na krańcu świata" dla TVN. Radosną nowiną z fanami dzieliła się na początku stycznia tego roku, pisząc:

I’M BACK!???? Po długiej przerwie wracam na zdjęcia do programu KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA! To już 14 sezon. Kto się cieszy????? MAM NADZIEJĘ, że to będzie najlepszy sezon w historii tego programu - napisała Wojciechowska.