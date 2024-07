Trwa 76. festiwal filmowy w Cannes. Na wydarzeniu nie brakuje największych światowych gwiazd, które biorą udział w premierach kolejnych filmów. Ale na czerwonym dywanie brylują również polskie sławy - wśród nich jest Monika Olejnik, która miała okazję wziąć udział w pokazie filmu „Banel e Adama”. Jak zaprezentowała się gwiazda TVN?

Festiwal filmowy w Cannes to nie tylko święto kina, ale również mody - na czerwonym dywanie nie brakuje oszałamiających stylizacji - niedawno podczas premiery jednego z filmów uwagę fotoreporterów skradła m.in. Anja Rubik.

Rubik nie jest jedyną Polką, która ma okazję brylować w Cannes. Relację z premiery kolejnego filmu zamieściła w sieci Monika Olejnik. Na tę okazję gwiazda wybrała czarną suknię z bardzo głębokim dekoltem.

Monika Olejnik wybrała się na pokaz filmu „Banel e Adama”. Jak opisała swoje wrażenia?

Obraz w reżyserii Ramata-Toulaye SY - jak dramat „Romeo i Julia”???? Fantastycznie został przyjęty #film „Strefa interesów” Jonathana Glazera z polskimi akcentami #zdjęcia Łukasz Żal, #kostiumy Malgorzata Karpiuk, charakteryzacja Waldemar Pokromski i teraz #proszę #owacje i wybitna polska producentka Ewa PUSZCZYŃSKA. To dzieło ma szanse na Złotą Palmę???????????? W sobotę wieczorem do Cannes wrócił z produkcją „Killers of the Flower Moon” #maestro Martin Scorsese. Tak deszczowego festiwalu jeszcze nie widziałam