Wczoraj w Cannes odbyła się światowa premiera filmu "Grace of Monaco". Oczywiście nie odbyło się bez skandalu, gdy rodzina Grace Kelly zbojkotowała film, którego produkcję wcześniej "pobłogosławili. Niemniej było to wielkie wydarzenie, a na czerwonym dywanie podczas 67. Festiwalu Filmowego Cannes można było naliczyć kilkanaście wielkich gwiazd.

Blake Lively na premierze "Grace of Monaco" pojawiła się we wspaniałej sukni Gucci Premiere. Kreacja w kolorze wina doskonale grała z masywną biżuterią Lorraine Schwartz. Nicole Kidman, aktorka grająca tytułową rolę miała na sobie niebieską, zdobioną suknię Armani Prive (wiosna-lato 2014). Australijka swój look uzupełniła diamentową biżuterią Harrego Winstona. Zaś 76-letnia Jane Fonda zachwyciła w stylizacji od Eliego Saaba. Jak widać aktorka jest jak wino...

