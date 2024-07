Candy Girl do tej pory znana była z tanecznej muzyki i kolorowych stylizacji. Tej wiosny wokalistkę czeka nowe zawodowe wyzwanie. Została gospodynią nowego programu "Randka się opłaca". Show zadebiutuje już 16 kwietnia na antenie VIVA Polska.

Wokalistka jest podekscytowana faktem, że będzie mogła sprawdzić się w nowej roli. Dodatkowo cieszy się, że poprowadzi randkowe show, które z pewnością będzie obfitowało w wiele emocji.

- Bardzo się cieszę, że będę prowadziła nowy program na kanale VIVA Polska "Randka się opłaca". Przede wszystkim, to będzie mój pierwszy program, co już samo w sobie jest super, a poza tym formuła mi się bardzo podoba. To show randkowe więc postaram się być na totalnym luzie, nie traktować tego zbyt poważnie i pozostać sobą. Nie mogę powiedzieć jeszcze zbyt wiele, bo to tajemnica, ale „Randka się opłaca” startuje już 16 kwietnia i wtedy wszystko będzie jasne - powiedziała gwiazda.