To musiało się stać. Cameron Diaz przygotowuje się do nowej roli i w tym związku ogłosiła, że... robi sobie przerwę od aktorstwa. O co chodzi?

Aktorka wzięła w zeszłym roku ślub z Benji Maddenem, muzykiem. 42-letnia Diaz obwieściła, że ma zamiar odsunąć karierę aktorki na boczny tor. Jest teraz żoną, a zatem chce zająć się domem, rodziną i pomyśleć o dziecku. A konkretnie - starać się o nie!

Jak podaje Us Weekly, jedyne o czym marzy Diaz to "być w domu i cieszyć się tym wyjątkowym czasem". Czyli może aktorka już jest w ciąży i spodziewa się pierwszego dziecka? To tłumaczyłoby jej zachowanie i fakt, że piękna sportsmenka i aktorka - zwłaszcza komediowa - odrzuca wszelkie, nowe bardzo korzystne oferty i kontrakty. Chce "zażywać spokoju". Czyżby to oznaczało także wypalenie zawodowe? Wiele młodych matek stara się połączyć rodzicielstwo z karierą, i idzie im całkiem dobrze. Chyba, że Diaz chce pójść w ślady Mili Kunis czy Jennifer Garner.

Jennifer Garner: kariera czy macierzyństwo?

Cameron Diaz planuje ciążę?

Wszystko wskazuje na to, że nieprędko ujrzymy przezabawną aktorkę z "Co się zdarzyło w Las Vegas" czy z "Holiday" na dużym ekranie. Rozumiemy jednak jej intencje i motywacje! Cameron Diaz prawdopodobnie poświęci się także pisaniu książki o zdrowym żywieniu i sposobach na piękną sylwetkę. Może powstanie poradnik dla mam po 40-tce? Zobaczymy!