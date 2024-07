1 z 6

Przełom wiosny i lata był dla Honoraty Skarbek bardzo aktywny. Wokalistka wydała singiel, do którego nagrała teledysk na Malcie, by potem wrócić i wejść do studia z Tomkiem Lubertem. Do tego dochodzą koncerty, wywiady i budowa domu. Nic więc dziwnego, że na początku lipca Honey postanowiła wybrać się na krótkie wakacje. Przypomnijmy: Honey w kusym bikini na wakacjach. Pokazała szczupłe ciało

Piosenkarka jest już w Polsce i wróciła do swoich obowiązków. Dziś rano Honorata odwiedziła studio Dzień Dobry TVN, gdzie była gościem czatu z fanami. Ponadto zaprezentowała na scenie swój najnowszy singiel "GPS", który walczy o tytuł przeboju tegorocznych wakacji.

Zobacz: Wybieramy polski PRZEBÓJ LATA 2014! Górniak, Doda, Farna, Honey...

Skarbek do śniadaniówki wybrała zestaw odsłaniający opalone nogi i białe platformy będące prawdziwym hitem fashionistek. Buty Deezee można obecnie kupić już za niewiele ponad 100 złotych, więc to doskonała okazja dla wszystkich fanek stylu Honey.

Zobacz: Doda opowiedziała nam o przyjaźni z Honey

Jak wam się podoba w takiej stylizacji?