Poniedziałkowy poranek rozpoczął się zupełnie niespodziewanymi wieściami. Najpierw dowiedzieliśmy się, że Daniel Martyniuk wziął ślub, a później, że na ceremonii zabrakło jego rodziców. Na tym etapie wersje zaczęły się rozmijać, a zaczęło się od komentarza Danuty Martyniuk. Co natomiast na to jej mąż?

Zaskakująca reakcja Zenka Martyniuka na ślub syna

Nowy tydzień przyniósł nam nie lada nowinę, ponieważ dowiedzieliśmy się, że Daniel Martyniuk wziął drugi ślub! Wygląda na to, że po zawirowaniach w życiu i głośnym rozwodzie, w końcu stanął na równe nogi i odnalazł szczęście w miłości oraz stabilizację w życiu. Ceremonia była niespotykana, bo odbyła się przy wodospadzie na Bali!

Daniel Martyniuk z Faustyną

Na fotografiach, które udostępniła w sieci świeżo upieczona małżonka Daniela, nie widać było jednak ani gości, ani nawet Zenka i Danuty Martyniuków. Chociaż wzbudziło to niemałe zainteresowanie, nikt początkowo nie przypuszczał, że doprowadzi to do takiego zamieszania. W poszukiwaniu odpowiedzi Pudelek skontaktował się z Danutą Martyniuk, która stwierdziła, że nic nie wiedziała o żadnym ślubie.

My natomiast skontaktowaliśmy się z żoną Daniela, która ujawniła prawdę, przedstawiając zupełnie inną wersję. A co z kolei ma do powiedzenia w tym temacie Zenek Martyniuk? Tu pojawia się problem, ponieważ wygląda na to, że muzyk nie zamierza komentować sprawy.

Zenek Martyniuk

Co jeszcze bardziej ciekawe, lider "Akcentu" na tyle nabrał wody w usta, że gdy otrzymał telefon od redakcji Pudelka i Plotka, słysząc tylko, że chodzi o ślub Daniela, rzucił słuchawką!

Gwiazdor disco polo powitał nas serdecznym ''dzień dobry''. Niestety, na tym uprzejmości się skończyły. Gdy tylko usłyszał gratulacje z okazji ślubu syna Daniela, bezpardonowo rzucił słuchawką. Nie usłyszeliśmy ''ani me, ani be, ani kukuryku'' - informuje Plotek.

Wygląda na to, że raczej nieprędko poznamy stanowisko Zenka Martyniuka w temacie ślubu syna.