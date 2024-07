Polscy projektanci idą w ślady rodzimych modelek i coraz śmielej poczynają sobie w światowym show-biznesie. Przykładem jest chociażby Agnieszka Maciejak. Kombinezon jej projektu miała na sobie Jessie J w trakcie "V Festiwal". Angielska piosenkarka nazywana "odkryciem dekady", zachwyciła się projektami Agnieszki. Jak dowiedziało się AfterParty.pl, gdy do gwiazdy dotarły egzemplarze do przymiarek, wysłała projektantce smsa o krótkiej, ale jakże wymownej treści: "Oh my God!" (tłum. "O mój Boże!").

Niewątpliwie, to wielka nobilitacja dla Agnieszki Maciejak, ale też znak na to, że polscy projektanci dzięki swoim świeżym pomysłom mogą śmiało konkurować na zachodnich rynkach. Agnieszka swoimi kreatywnymi projektami zachwyciła jednak nie tylko zagraniczne gwiazdy. Jej wierną klientką, jest też Doda. Pewnie o tej młodej projektantce jeszcze nie raz usłyszymy.

Oto słynne projekty Agnieszki Maciejak:

