Chociaż jeszcze nie mogliśmy zobaczyć nowego show TLC "Bake Off" z udziałem Marty Grycan w roli prowadzącej to już wiadomo, że planowana jest... druga edycja programu. Niedawno magazyn "Party" doniósł, że brytyjscy producenci show są zachwyceni Martą do tego stopnia, że planują wykorzystać jej wizerunek w Anglii (zobacz), a teraz okazuje się, że po zakończeniu jesiennego sezonu polskiej wersji ciastkarskiego show, powstanie kolejna, bardziej urozmaicona.

"Party" twierdzi, że w drugiej edycji planowane jest nie tylko ocenianie talentów kulinarnych anonimowych pasjonatów gotowania, ale mają w niej wziąć udział największe rodzime gwiazdy. Będziecie oglądać? Póki co, przypomnijmy jak Grycanka zachęcała do oglądania pierwszej edycji: