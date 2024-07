Joanna Brodzik to jedna z najbardziej lubianych i cenionych polskich aktorek. Praktycznie każda jej rola i produkcja, w której występuje, to murowany hit. Ostatnio jednak gwiazda bardziej niż na pracy zawodowej, gwiazda była skupiona na życiu rodzinnym. To ono jest teraz dla niej najważniejsze.

W rozmowie z magazynem "Party" Brodzik opowiedziała o świątecznych przygotowaniach, obyczajach, ale zdradziła też, jakie jest najważniejsze miejsce w jej domu.

- Kuchnia jest ważnym miejscem w moim domu i wspólne gotowanie jest naszym rytuałem. To bardzo ważne, żeby ludzie mieli gdzie się zbierać w domu i żeby tym miejscem nie była kanapa przed włączonym telewizorem, tylko stół, najlepiej kuchenny, bo jak wszyscy wiemy, najlepsze imprezy są w kuchni!

Musimy przyznać pani Joannie sto procent racji. A jej słowa warto zapamiętać właśnie w związku z czasem Świąt Bożego Narodzenia. Może warto w tym roku zamiast wspólnego oglądania telewizji, poświęcić więcej czasu na rozmowy przy stole? To na pewno przyniesie więcej korzyści niż godziny ślepego spoglądania w odbiornik telewizyjny.



