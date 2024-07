Kilkadziesiąt minut temu do Polski przyleciała Britney Spears. Gwiazda odwiedziła nasz kraj, by promować swoją najnowszą kolekcję bielizny w salonie Gatty w Złotych Tarasach. Na lotnisku Chopina w Warszawie czekał na nią tłum fotoreporterów i dziennikarzy. Artystka od razu po wyjściu z samolotu, ruszyła luksusowym samochodem do centrum handlowego Złote Tarasy, gdzie obecnie trwa z nią spotkanie. Przypomnijmy: Britney Spears już w Polsce! Zobacz film z lotniska i pierwsze zdjęcia

Jak udało się ustalić serwisowi lubielatac.pl Britney do Polski przyleciała samolotem wyczarterowanym od brytyjskich linii Sun-Air, a dokładnie Dornierem DO-328JET-300. Na jego pokładzie gwiazda miała zapewnione DVD, Wi-Fi oraz nowoczesną kuchnię. W kraju czekała na nią kolumna 6 samochodów Range Rover i Range Rover Sport.

Tuż po wizycie w Warszawie, gwiazda rusza w dalszą podróż po Europie.

Britney Spears w Złotych Tarasach: