Wczorajsze media zdominowała wizyta Britney Spears w Polsce. Gwiazda odwiedziła nasz kraj w celu promocji nowej kolekcji bielizny, a spotkanie z artystką odbyło się w warszawskich Złotych Tarasach. Na konferencji pojawiły się prawdziwe tłumy. Każdy chciał choć na moment zobaczyć legendarną księżniczkę popu. Przypomnijmy: Britney Spears w Polsce: Tak rozdawała autografy i podziękowała Dodzie za prezent

Britney wczoraj udzieliła wywiadów tylko kilku stacjom telewizyjnym i magazynom. Taką szansę ponad 12 lat tremu otrzymała również Agnieszka Jastrzębska. Wówczas artystka promowała swój pierwszy film, w którym wystąpiła z Justinem Timberlakiem. Dziennikarka była przygotowana na błyskotliwą rozmowę z gwiazdą. Zaskoczyło ją to, że Spears ma przygotowane i wyuczone odpowiedzi na każde pytanie:

Ja pamiętam, jak ja spotkałam się z Britney, ale to było 12 lat temu, w momencie takiego absolutnego topu jej kariery. Ona zagrała w filmie "Dogonić marzenia" z Justinem Timberlakiem. To było w Nowym Orleanie, pamiętam, że jechałam pozytywnie nastawiona, bo ona wtedy była absolutną gwiazdą, na takim poziomie, na jakim dziś jest Miley Cyrus, a może jeszcze większą. Zagrała wtedy w swoim pierwszym filmie, była dziewczyną Timberlake, i oczywiście świta ogromna ją otaczała w trakcie tego wywiadu, PR-owcy dookoła porozsadzani, byłam przekonana, że dziewczyna która tak młodo osiągnęła tak wiele, na pewno jest super inteligentna, jest dużym mózgiem, a wszyscy porównywali ją do Madonny. Ja byłam w szoku, bo ona miała wyuczone na pamięć wypowiedzi, które cytowała niezależnie od pytania, które jej się zadawało.Wtedy wyszły takie informacje, że Britney która karierę budowała na tym, że jest dziewicą, że straciła to dziewictwo z Justinem, że dostała od niego bieliznę jadalną, kajdanki. I oczywiście zapytałam ją o to, a Britney szukała w głowie jakiejś odpowiedzi na pytanie dotyczące filmu, i szukała wzrokiem tych PR-ówek, które siedziały w telefonach i szukały czegoś. Pamiętam, że się bardzo rozczarowałam, myślałam, że ona jest bardzo bystra - opowiadała dziś w DDTVN